Iker Casillas anuncia que baja su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol

El arquero del Porto y leyenda viva de la selección de España, Iker Casillas anunció que baja su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, la que había levantado en febrero pasado.

Los plazos para la votación se adelantaron y por ahora los comicios se llevarían a cabo el 17 de agosto, situación que no le pareció a Casillas.

“Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la RFEF recientemente convocadas. El principal motivo que me ha llevado a tomar esta decisión es la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo nuestro país. Esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano”, informó el meta en un comunicado.

Agregó que “creo que es el momento de sumar y no dividir, porque el fútbol y la sociedad lo necesitan. En el ámbito deportivo y federativo hay que centrarse en cómo ayudar a jugadores, clubes, competiciones, y unas elecciones sólo desgastarían y harían que enfocásemos nuestros esfuerzos en algo que hoy no es lo fundamental”.

Siguió complementando: “no es una puerta cerrada de cara al futuro, quería un proceso electoral justo, transparente y realmente participativo. (…) Me pongo a disposición del CSD, RFEF, La Liga, AFE y sus respectivos presidentes para aquello que puedan necesitar de mi parte y estaré encantado en poder colaborar por el bien del fútbol”.

De esta manera el actual presidente de la RFEF, Luis Rubiales, queda por ahora con el camino libre para la reelección al cargo que ocupa desde mayo de 2018.