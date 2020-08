Igor Lichnovsky revienta a Julen Lopetegui y cuenta una increíble anécdota: "Él me falló, no cumplió su palabra"

Luego de sus buenas campañas en Universidad de Chile, el defensa central nacional Igor Lichnovsky dio el salto y fichó por Porto.

En Portugal no tuvo mucha suerte, primero porque estuvo en el equipo filial, y luego el entrenador español Julen Lopetegui no le dio chances de mostrarse, según recuerda el seleccionado nacional en contacto con La Magia Azul en RedGol.

"Luego de primer año en el equipo B del Porto, tuve oportunidades para salir a otros equipos, uno de ellos en la Premier, pero el Porto no me dejó salir, así que fui a hablar con Lopetegui, el que me dijo que no me iba a dejar partir, entonces le dije ‘profe yo quiero jugar, ya estuve un año en el equipo B y es mi momento’, entonces me responde: ‘no te vas a ir y serás mi cuarto defensor’", partió con la historia el zaguero de Cruz Azul.

"Entonces le dije: ‘profe, si expulsan a un central, se lesiona otro, ¿ahí es mi oportunidad? Sí Igor, ahí vas a jugar, me respondió, entonces me mentalicé para eso", agregó el defensor.

Lichnovsky en su paso por Porto

Lopetegui no cumplió su palabra

La historia no quedó ahí: "comenzó la temporada, me entrenaba bien y en un momento suspenden a Malcolm, se lesiona Martins Indi y quedaba sólo Marcano y yo, así que todos mis compañeros me daban ánimo, todos sabían que me tocaba, me aconsejaban y llega el día viernes, el profe da el equipo y cuando tocaba mi puesto, nombró al volante de contención... y todas las cabezas se giraron hacia mí, nadie entendía nada".

"Él me falló, porque no cumplió su palabra y quedé mal, así que salí al Sporting de Gijón, lo curioso es que al poco tiempo se fue Lopetegui, se fueron los centrales y terminó jugando un reserva del equipo B. Tuve mala suerte", remató el ex azul.