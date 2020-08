Ídolo peruano pone en un altar a Mario Salas y cree que hará grandes cosas en Alianza Lima: "Contrataron al técnico ideal"

Juan Carlos Oblitas es una vieja gloria del fútbol peruano. Jugó en la selección, fue entrenador y mánager de la misma, es por ello que su palabra es respetada en el vecino país.

El ídolo incaico analizó el regreso de Mario Salas a Perú, destacando sus condiciones y alabando sus características como estratega.

"Mario Salas es un técnico de primer nivel. Creo que Alianza ha contratado a un técnico ideal para lo que ellos quieren en este momento de cambio. Tiene una vara muy alta porque lo que hizo Pablo con Alianza no es tan simple. Algunas personas decían que ganaba pero no gustaba, pero le hizo ganar a Alianza y mucho. Y me quito el sombrero por eso", comentó Oblitas a Movistar Deportes.

Mario Salas se llevó a Patricio Rubio a Alianza Lima

Luego, el ex DT del equipo del Rímac recordó el paso de Salas por Sporting Cristal y Colo Colo, sus últimos clubes antes de llegar a Alianza.

"Ahora llega Salas, posiblemente con otro estilo que va tomar su tiempo, tiene los jugadores para efectivizar ese estilo. Lo hizo en Cristal, en Colo Colo por momentos lo hacía, pero en otros no, pero este es el trabajo del técnico y no siempre te va ir de la mejor manera. Y ahora vamos a ver. Le deseo lo mejor", remató.