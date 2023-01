El reconocido streamer español no perdió y rápidamente se grabó reaccionando al úlitmo hit de la cantante colombiana, ese que en las últimas horas se tomó el mundo del internet al caerle con todo su ex pareja.

El mundo de la internet se revolucionó completamente en las últimas con el BZRP Music Sessions #53 de Shakira, quien a base de ritmo y letras le cayó con todo al español Gerard Piqué, quien fuese su pareja por 12 años desde el 2010 hasta junio del 2022.

La cantante colombiana repasó al ex jugador después de su mediática ruptura y de que Piqué comenzará a salir con Clara Chía: “Cambiaste un Rolex por un Casio”, “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”, “Una loba como yo no está pa' tipos como tú”, “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique” y “Claramente no es como suena, tiene nombre de persona buena” son solo algunas de las frases con que la artista le da duro a su ex pareja.

Quien no perdió el tiempo de grabarse reaccionando a esta nueva obra de Shakira fue el reconocido streamer español Ibai Llanos, quien precisamente es socio de Gerard Piqué en varios negocios.

Lo chistoso es que Ibai estuvo lejos de mostrar señales de apoyo para el ex Barcelona, ya que entre risas afirmó que “madre de mi p... vida, que decíamos si iba a ser beef. Me cago en la p... que me trajo al mundo (…) Noooo, qué es esto, es un temazo en verdad”, para terminar con un claro “descansa en paz, Gerard Piqué”.

Mira la reacción de Ibai Llanos al BZRP Music Sessions #53 de Shakira: