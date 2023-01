Muy esperado y valió la pena para los millones que estaban pendientes de la colaboración que estrenó Shakira con Bizarrap este miércoles en YouTube, donde la colombiana aprovechó cada estrofa de su nueva canción para destrozar a su exesposo, el exfutbolista Gerard Piqué.

Y es que conocidos los problemas de ambos en su separación y la mala onda que quedó hace unos meses, con el creador de la cuestionable Copa Davis encontrando nueva novia, ahora la artista se fue con todo en este tema.

"Tanto que las das de campeón, cuando te necesitaba, fuiste tu peor versión" es como inicia esta canción, con palos y un bosque completo de Shakira hacia su exmarido y donde no escondió ninguna crítica tanto en la vida personal como pública de Piqué, aunque no es primera vez que lo hace.

"A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique", esta última palabra ya haciendo evidente la cantidad de palos que incluyó la colombiana al ex Barcelona y hoy dueño de la King's League.

Por si fuera poco, la intérprete del Waka Waka también aprovechó de recordarle sus problemas con los impuestos, dedicándole la frase "me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Por último, Shakira también incluyó comentarios para la nueva novia de Piqué, diciendo "claramente" en más de una oportunidad, haciéndole referencia al nombre de ella, Clara: "Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tienen nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú".

Revisa el video a continuación:

En menos de media hora el video ya contaba con más de dos millones de reproducciones, y se espera que deje la grande en todo el mundo en las próximas horas, donde Piqué no le hará gracia este escarmiento público que le lanzó su exesposa.

Esta es la letra completa de la canción de Shakira:

Pa' tipos como tú, uuuuuh

Pa' tipos como tú, uuuuuh

Perdón ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo

No quiero otra decepción

Tanto que las das de campeón

Y cuando te necesitaba

Fuiste tu peor versión

Sorry, baby

Hace rato que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uuuuuh

pa' tipos como tú, uuuuuh

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú

Esto es pa' que te mortifiques, mastiques y tragues,

Tragues y mastiques

Yo contigo ya no regreso

Ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran

Las mujeres facturan

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tienen nombre de persona buena

Claramente es igualita que tú, uuuuuh

pa' tipos como tú, uuuuuh

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú, uuuuuh

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelvas

Hazme caso

Cero rencor bebé

Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni que es lo que te pasó

Estás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerando, dale despacio

Mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén

Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uuuuuh

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú, uuuuuh

Pa' tipos como tú, uuuuuh

A ti te quedé grande

Por eso estás con una igualita que tú, uuuuuh

Oh-oh, oh-oh