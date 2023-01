El productor argentino Bizarrap anunció a través de su cuenta de Instagram su nueva colaboración junto a la colombiana Shakira, la cuál está llena de expectativas debido a las especulaciones que hay sobre su letra. Esta nueva canción corresponde a la BZRP Music Session #53, será estrenada este miércoles 11 de enero.

¿A qué hora sale la colaboración de Shakira con Bizarrap y dónde se podrá escuchar?

El estreno de la sesión 53 de Bizarrap será hoy a las 21 horas, la canción estará disponible a través de los canales oficiales de Bizarrap en Spotify o Youtube.

¿De qué trata la canción de Shakira?

Diversos rumores mencionan que Shakira habría escrito una canción en contra del ex, Gerard Piqué. De hecho se reveló un supuesto fragmento de la canción en la que la cantante colombiana dice “a ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”. Además dice lo siguiente “esto es pa´que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique, yo contigo no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué", agregaría.

¿Cuáles son las sesiones de Bizarrap más escuchadas?

Revisa a continuación cuáles son las sesiones más escuchadas de Bizarrap: