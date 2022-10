Nueva canción de Shakira contra Piqué: "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo"

Shakira acaba de lanzar un nuevo single llamado "Monotonía", cuya letra ha generado diversos comentarios entre los internautas, quienes aseguran que está dedicada a su ex pareja, Gerard Piqué.

Pero no es primera vez que ocurre esto, pues con su anterior canción "Te felicito", también se dedujo que hablaba sobre la relación que tuvo con el defensa del Barcelona.

En las primeras horas del nuevo tema en Youtube, tuvo unos 11 millones de reproducciones de usuarios que analizaron frase por frase la letra.

"Te olvidaste de lo que un día fuimos", canta la colombiana y añade: "De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo".

Luego, dice: "Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien, que por mí ni estaba caminando, este amor no ha muerto, pero está delirando".

"Ya de lo que había ya no hay na’, te lo digo con sinceridad, tu estas frío como en navidad, es mejor que esto se acabe ya", continúa.

Además de su éxito en Youtube, la canción ya está comenzando a posicionarse como primera en los rankings de plataformas de streaming como Spotify, Deezer y Apple Música.

Shakira y Piqué se separaron tras una relación sentimental de doce años, en medio de suposiciones de infidelidades del ex jugador del Manchester United.

Letra completa:

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo

Siempre buscando protagonismo

Te olvidaste de lo que un día fuimos

Y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría (Oh-oh-oh)

De repente ya no eras el mismo (El mismo)

Me dejaste por tu narcisismo (Egoísmo)

Te olvidaste de lo que un día fuimos (Woh-oh, oh-oh)

Eh-eh, ey

Tú distante con tu actitud

Y eso me llenaba de inquietud

Tú no daba' ni la mitad

Pero sí sé que di más que tú

Estaba corriendo por alguien

Que por mí ni estaba caminando

Este amor no ha muerto

Pero está delirando

Ya de lo que había ya no hay na'

Te lo digo con sinceridad

To' está frío como en Navidad

Es mejor que esto se acabe ya (Ya, ya)

No me repitas otra vez, que esa ya la vi (Ya la vi)

Que yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí (Más a mí)

Es un adiós necesario

Lo que un día fue increíble se volvió rutinario

No me saben a nada tus labios

Ahora es todo lo contrario, y lo peor es que

No fue culpa tuya, ni tampoco mía

Fue culpa de la monotonía

Nunca dije nada, pero me dolía (Mmm, ah)

Yo sabía que esto pasaría

Tú en lo tuyo, yo haciendo lo mismo (Mismo)

Siempre buscando protagonismo

Y te olvidaste de lo que un día fuimos

Eh-eh, ey

