Humberto Suazo renueva ilusiones en el fútbol y vive un nuevo desafío en su carrera con Raya2, equipo en la Liga Expansión de Monterrey, luego de su salida de Deportes La Serena. A sus 40 años demuestra que su vigencia es total, yéndose del Campeonato Nacional en un nivel muy alto.

Este martes fue presentado en su nuevo equipo, filial de la institución en la que hasta hace poco impuso su récord como su máximo goleador histórico, por lo que se siente más que dichoso. "Hoy estoy más feliz, hoy en día que tengo 40 años, es diferente y lo vivo de otra manera", afirmó a Marca Claro.

El Chupete disfruta al máximo el hecho de regresar a uno de los lugares en los que mejor le fue. "Es un sueño, espero con ansias tener algunos minutitos. Puede ser impensado, la verdad que es un sueño y no quiero despertar, estoy motivado y muy feliz. Ya me siento un ganador pisando esta linda tierra y estar en donde fui feliz por muchos años", puntualizó.

Suazo afirmó que fue fácil tomar la decisión. (Foto: @Raya2CFM)

El delantero fue presentado con el número 62 y le resultó muy fácil tomar la decisión. "No lo dudamos como familia. Tenemos casa aquí en la ciudad, amigos y se dio la posibilidad de estar de nuevo con Aldo (De Nigris, su entrenador), estoy disfrutando cada día me toque o no me toque jugar. Venir al estadio y disfrutar de los Rayados es una linda oportunidad".

Mucho ha cambiado en Monterrey desde su marcha pero tiene claro el rol que debe cumplir a partir de ahora. "Tengo una responsabilidad tremenda de liderear un grupo de jóvenes. Que mi familia me vea en un partido oficial va ser algo tremendo", puntualizó Suazo, quien el miércoles 15 de septiembre puede debutar con Raya2 ante Cimarrones de Sonora.