Horario y dónde ver en vivo y en directo Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina

Penúltima fecha de la liga Argentina y las disputas por clasificar a copas internacionales están bastante parejas.

Uno de los que pelea es Racing de Avellaneda (5°). El cuadro de los chilenos Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena está a solo un punto de clasificar directo a Copa Libertadores (el 3° es Argentinos Juniors), mientras que para la fase previa solo los separa la diferencia de gol con Lanus (4°).

La batalla está pareja entre varios equipos, uno de ellos es justamente su rival, Newells. Los leprosos tienen una unidad menos que la Academia y el duelo es vital para ellos.

El partido tendrá además un encuentro especial entre dos extécnicos de Universidad de Chile: Sebastián Beccacece en los de Avellaneda y Frank Kudelka por el cuadro de la lepra.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina?

Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina jugarán hoy viernes 28 de febrero a las 19:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina?

Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina será transmitido por TyC Sports Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TyC Sports

VTR: 164 (SD) - 846 (HD)

DTV: 629 (SD) - 1629 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 195 (SD)

GTD/TELSUR: 87 (SD)

MOVISTAR: 750 (SD) - 893 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Nómina de jugadores a disposición de Frank Kudelka para visitar este viernes a @RacingClub en Avellaneda.

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina?

Si buscas un link para ver en vivo y online Racing de Avellaneda vs Newells Old Boys por la jornada 22 de la Superliga Argentina, podrás hacerlo en DirecTV Go.