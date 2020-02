Horario y dónde ver en vivo Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de la Superliga Argentina

Este domingo habrá una nueva edición de uno de los clásicos argentinos más atractivos del sudamérica. Racing de Avellaneda se enfrentará a su vecino y rival, Independiente.

El partido tiene varios atractivos, sobre todo para Chile. En la banca de Racing está el exentrenador de U. de Chile, Sebastián Beccacece, quien también dirigió a los rojos.

Además en los locales juegan tres chilenos: Gabriel Arias, Eugenio Mena y Marcelo Díaz. Este último ha hecho noticia en la semana, ya que no hay claridad si estará o no en el once estelar. En Independiente aún está otro seleccionado chileno, Pedro Pablo Hernández, pero se recupera de una grave lesión sufrida en 2019.

Ambos están separados solo por tres unidades y cerca de zona a copas internacionales, por lo que en el duelo se jugarán más que solo la rivalidad.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de Superliga Argentina?

Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de Superliga Argentina jugarán este domingo 9 de febrero a las 19:40 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de Superliga Argentina?

Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de Superliga Argentina será transmitido en televisión por TyC Sports Internacional, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TyC Sports

VTR: 164 (SD) - 846 (HD)

DTV: 629 (SD) - 1629 (HD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: 195 (SD)

GTD/TELSUR: 87 (SD)

MOVISTAR: 750 (SD) - 893 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

¡Lista de concentrados! ��



Estos son los futbolistas elegidos por Lucas Pusineri para jugar el clásico de Avellaneda ����#TodoRojo�� pic.twitter.com/92RIqSih1Z — C. A. Independiente (@Independiente) February 8, 2020

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de Superliga Argentina?

Si buscas un link para ver en vivo y online Racing vs Independiente en el clásico de Avellaneda por la fecha 19 de Superliga Argentina, podrás hacerlo en VTR Play y DirecTV GO.