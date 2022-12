Ecuador todavía llora la temprana eliminación del Mundial de Qatar 2022. La Tri quedó fuera del torneo pese a tener un buen arranque, volviendo a casa tras caer con Senegal por 2-1 y no lograr meterse en los octavos de final.

Desde entonces, el seleccionado ecuatoriano vive un terremoto interno que lo tiene con muchas dudas. Gustavo Alfaro anunció que analizará su continuidad al mando del equipo y los jugadores apuntados como líderes se llenan de críticas.

Nombres como Enner Valencia o el propio Hernán Galíndez, ex arquero de Universidad de Chile, han recibido dardo de parte de históricos. Carlos Tenorio es uno de los últimos en arremeter con todo contra el portero, asegurando que no es un líder para Ecuador.

El ex delantero, que participara en el Mundial de Corea - Japón 2002 y Alemania 2006, habló sobre lo ocurrido con la selección. Ahí lanzó duras críticas contra los más experimentados del plantel.

"Todo el entorno que vio la selección, que viene a un mes... y ver cosas con los jugadores acá, si te dan la oportunidad, tú vas. Eso es cuando no tienes liderazgo", lanzó de entrada.

Ahí cuestionó la convocatoria de algunas figuras al Mundial de Qatar 2022. "Una cosa es tener jugadores que estén pasando por un buen momento y sean chicos, pero liderazgo dentro de estructuras como esta la selección no la tiene".

Fue ese el momento en que Carlos Tenorio le pegó al ex arquero de la U. "Enner (Valencia) no es un líder, (Hernán) Galíndez no es un líder, (Alexander) Domínguez no es un líder. Eso hay que saberlo diferenciar", cerró.

Ecuador intenta levantarse después del golpe que significó la eliminación del Mundial de Qatar 2022. El camino ahora es seguir por el mismo que les permitió volver a la máxima cita del fútbol, pero la brújula parece haberse perdido en medio.

