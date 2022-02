Tony Mowbray, técnico del Blackburn Rovers, se ha convertido en un personaje bastante odioso para los hinchas chilenos. Todo porque jamás se muestra feliz ni optimista cuando Ben Brereton juega por la Selección Chilena, siendo que fue un impulso que lo hizo crecer como futbolista.

Las declaraciones que dijo hoy, donde puso en tela de juicio su presencia en las eliminatorias para enfrentar a Brasil, parecieran haber sido la gota que rebasó el vaso entre muchos fanáticos de la Roja, quienes lo encuentran francamente odioso.

"Parece que podría perderse su partido contra Brasil en el Maracaná (se jugará en Salvador de Bahía), lo cual es una pena para él", relató de manera muy pesimista el entrenador.

En redes sociales, los posteos se multiplicaron al aparecer la noticia entregada por Mowbray. "No le creo ni una w... a ese DT, lo único que quiere es que no venga", "el DT del Blackburn con tal que no venga va a decir que le cortaron la pierna" y "se nota que no lo quiere pasar al Ben 10" fueron algunos de las decenas de comentarios que se podían leer de los hinchas nacionales.

Lo cierto es que Mowbray siempre ha sido bastante arrogante con Chile. En septiembre, cuando no se le dio permiso a Brereton para venir a las eliminatorias, indicó que "prefiero que marque goles para nuestro club y nos ayude a ganar partidos. Nosotros pagamos su salario y creo que el club debería asumir que tienen que cuidar del club".

En noviembre, cuando Ben debía viajar a jugar por Chile, se molestó y otra vez sacó la plata. "Creo que tendremos que dejarlo ir, pero los clubes pagan los salarios de los jugadores que son llamados por su países, los cuales no ayudan en nada a los equipos y quedas sin el futbolista", comentó indignado.

Luego de su lesión, mostró su molestia por los partidos que Ben jugó en las eliminatorias. "Tenía un calendario muy difícil y parecía un poco fatigado antes de irse, luego jugó dos partidos a 10.000 metros de altura", exageró por los duelos en Calama y en La Paz, como si quedaran en el Everest.