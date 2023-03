Por ahora, Guillermo Barros Schelotto no ha tenido un ciclo fácil en la Selección de Paraguay. En octubre del 2021 se fueron a trabajar a tierras paraguayas y no han conseguido los resultados esperados: 3 triunfos en trece partidos y solo un 30% de rendimiento es el balance, además de la no clasificación a Qatar 2022.

Por lo mismo, el DT estará en una situación parecida a la Eduardo Berizzo al mando de La Roja. Ambos con urgencia de triunfos pese a ser un amistoso, le dan a este encuentro un aire de Eliminatorias, pese a que estas recién comenzarán en septiembre próximo.

Pero entre tanto ajetreo, Guillermo, acompañado de su ayudante técnico y hermano melliso, Gustavo, se dieron tiempo para ver el clásico de La Plata, que juegan Gimnasia, club de sus amores, ante Estudiantes.

Un duelo particularmente especial porque en cancha iba a jugar Bautista, hijo de Gustavo y, por ende, sobrino de Guillermo. El lateral derecho está haciendo fue uno de los puntos altos en el histórico triunfo de Gimnasia por sobre Estudiantes por 2-1. Tres puntos que no se saban hace 13 años para el Lobo.

De hecho, desde Paraguay, Guillermo envió un video felicitando a su sobrino. “Quería saludarte por este momento, por el partido, por el triunfo, a vos, a tus compañeros y a Chirola (Romero). Fue un partido muy emocionante y muy lindo, por las formas y por los pibes, algo que a todos nos gusta y nos llena de orgullo en Gimnasia”, señaló.

“Los hinchas de Gimnasia estamos muy contentos y muy emocionados, no podemos perder el equilibrio de lo que están jugando y lo que deben seguir haciendo”, cerró el DT, que dirigirá a Paraguay el próximo lunes en el Monumental.