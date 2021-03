AC Milan vs Hellas Verona: Ver EN VIVO ONLINE y TV el duelo de los rossoneros por la 26° fecha del Calcio

Este domingo el futbol internacional vive una nueva jornada con grandes encuentros en las mejores ligas del mundo, uno de los duelos destacados es el enfrentamiento por la 26° fecha de la Serie A italiana entre el Hellas Verona y el AC Milan en el estadio Marcantonio Bentegodi de Verona.

El elenco local llega a este encuentro cumpliendo una gran temporada que lo mantiene en la 8° posición de la tabla de ubicaciones del Calcio, el cuadro de Verona viene con una racha de cuatro partidos sin conocer de derrotas, con dos empates y dos victorias, en la última fecha del torneo italiano el Hellas Verona derrotó al Benevento por un contundente marcador de 3-0.

Los rossoneros mientras tanto llegan a este encuentro en la 2° posición con 53 puntos, sin embargo, el equipo de Zlatan Ibrahimovic no lo está pasando bien debido a que los últimos resultados han significado alejarse del liderato del torneo italiano que ahora está en manos del cuadro interista, en las últimas cinco fechas disputadas de la Serie A, el AC Milan ha conseguido apenas dos triunfos, además de dos derrotas y una igualdad, justamente este empate fue en la jornada anterior donde igualó a un gol con el Udinese, quedando así a seis puntos del Inter de los chilenos Sánchez y Vidal.

AC Milan igualó a dos goles frente al Hellas Verona en el duelo de la primera rueda. (Getty)

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Hellas Verona por la Serie A?

AC Milan y Hellas Verona juegan este domingo 7 de marzo a las 11:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV AC Milan vs Hellas Verona?

El duelo será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y Fanatiz.