El quiebre total entre Karim Benzema y Didier Deschamps nuevamente quedó en evidencia. Ahora, el delantero llamó "mentiroso" y "payaso" al entrenador de Francia, quien este sábado aseguró que el mismo Benzema le había confirmado que no podría jugar en Qatar 2022.

En una entrevista publicada por el medio Le Parisien, el DT del cuadro galo afirmó que la salida de Benzema del Mundial, que sucedió solo días antes de su comienzo, fue una decisión completamente del jugador. "El propio Karim me dijo que no estaría listo", comentó.

"Cuando se lesionó, nuestro médico lo acompañó a la clínica Aspetar para un examen. Cuando volvió al hotel, ya era más de medianoche. Fui a su habitación con nuestro doctor, que había venido para informarme del examen. Él estaba muy triste porque esta Copa del Mundo representaba mucho para él", siguió.

"Me dijo: 'Está muerto'. Estuvimos hablando unos veinte minutos. Al irme, le dije: 'Karim, no hay urgencia'. Organiza tu regreso con el team manager. Al despertarme, me llega la noticia de que se había ido. Fue su decisión, el no dirá lo contrario. La comprendo y la respeto", añadió.

La respuesta de Benzema fue explosiva. En una historia de Instagram, el delantero del Real Madrid compartió un extracto de la entrevista y escribió: "¡Pero qué atrevido!". Sus palabras fueron acompañadas por un emoji de un payaso, y no se detuvo ahí.

En otra historia, Benzema compartió un video en que un hombre dice, "mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso". Para no dejar nada a interpretación, el delantero escribió: "Sagrado Didier, buenas noches...".