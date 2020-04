Gorosito se calienta mal por “broma” en Twitter que lo daba como positivo por coronavirus: “Cobarde”

En medio de la pandemia por el coronavirus se han replicado muchas noticias falsas. Y una de ellas afectó al ídolo de Universidad Católica, Néstor Gorosito, a quien no le hizo para nada gracia el asunto.

A través de Twitter se divulgó un pantallazo suplantando a la cuenta oficial de Tigre, donde Pipo es DT, y que “confirmaba” que el ex Cruzado estaba afectado por la Covid-19, generando preocupación en muchos hinchas.

“#TIGRE, Parte Médico: en la mañana del día de hoy, Néstor GOROSITO fue diagnosticado positivo para COVID-19. #FuerzaPipo #VamosTodosUnidos”, decía este mensaje.

Gorosito vistiendo la 10 de Universidad Católica.

Ante esto, Gorosito salió pierna en ristre en su propio Twitter. “Algún cobarde, que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos. Es un Twitter falso el que lo publicó”, escribió Pipo.

Algun cobarde que me puede cruzar todos los dias en mi barrio y no se anima, publico esto,no pensando que uno tiene hijos,familiares,amigos,es un Twitter falso el que lo publico. pic.twitter.com/r1AByEnE9w — Pipo Gorosito (@pipogorosito10) April 5, 2020

Gorosito fue campeón con Tigre de la Copa de la Superliga en 2019 e una campaña fenomenal que por poco logra salvar del descenso al club de Victoria que venía precedido de una campaña pésima.