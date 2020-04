Néstor Gorosito y la baja de sueldos por coronavirus: "Tratan de sacar ventaja de todo"

Con el fútbol detenido por coronavirus se está volviendo una constante que los clubes recorten sueldos, debido a que no generan ingresos, situación que comentó el entrenador de Tigre Néstor Gorosito.

El Pipo, en diálogo con radio ADN, se mostró en contra de la medida, argumentando que las realidades que viven todos no es la misma que la de los grandes clubes.

"Tratan de sacar ventaja de todo. Ponen como ejemplo el Barcelona, pero ganan 15 millones de euros por año. Anda a preguntarle a la segunda división de Chile si ellos estarían dispuestos a dar el 60%. Lo más importante es que pierdan todos, y no que se vean beneficiados algunos. Que no haya ganadores, que todos pierdan por un bien común", dijo el ex volante de la UC.

"Acá a los grandes le entra muchísimo dinero con la cuota social. El triple de lo que ganan por mes de televisión. Un club normal como Tigre tiene 10 mil socios, es muy dispar y diferente la realidad de cada uno. El gasto que puede hacer uno con el otro es completamente diferente. Las diferencias son cada vez más grandes. Debe haber algo que dispare esas diferencias económicas", explicó.

Por otra parte, el ex seleccionado de la Albiceleste comentó cómo le ha tocado vivir en estos días de pandemia mundial.

"Parece una película, no parece una realidad. Yo no estaba preparado para una cosa así. Estoy en mi casa, no voy a ningún lado. No salimos de mi casa, a las nueve de la noche", describió.