Dura crítica a Eduardo Vargas en Brasil: "Es hora de calentar el banco, no puede retener el balón"

Atlético Mineiro tuvo un tibio debut en el Grupo H de la Copa Libertadores 2021 con empate 1-1 como visita ante Deportivo La Guaira en Caracas. Los brasileños dejaron dudas y deudas en el estreno en Venezuela.

Eduardo Vargas fue titular con la 10 en la espalda del equipo dirigido por Cuca y salió reemplazado a los 63’ por Marrony.

Tras el duelo, la prensa brasileña criticó el desempeño de Atlético Mineiro y fue durísimo con Edu Vargas, a quien mandaron a calentar asiento en la banca.

“El debut del Atlético Mineiro en la Libertadores fue malo. El Galo no tiene un delantero de ataque aéreo. En varias oportunidades simplemente no había nadie de blanco y negro cerca de la pelota. Eduardo Vargas no puede retener el balón”, sostuvo GloboEsporte.

Agregan que “Marrony y Sasha, reservas que casi siempre se usan, necesitan ingresar aunque sólo sea para llamar una alerta sobre Keno y Vargas, este último incluso con los desempeños ya brindados, acumula oportunidades falladas. Para Vargas, es hora de calentar el banco”.

Ahora el Atlético Mineiro de Vargas debe enfocarse en la visita al Athletic Club por el Torneo Estadual este sábado 24 de abril. El martes 27 vuelven a la Copa Libertadores como locales contra América de Cali.

