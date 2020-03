Gianluigi Buffon no piensa en el retiro: “Me siento bien y quiere respetar mis sueños desde niño”

Este miércoles el veterano portero italiano Gianluigi Buffon aseguró que a sus 42 años aún no piensa en el retiro, pues se encuentra muy bien de salud y porque quiere respetar sus sueños de niñez para llegar a ser futbolista profesional.

En ese sentido, en declaraciones reproducidas por el sitio web de Juventus expresó que "no paro de jugar porque todavía me siento bien, pero también para respetar los sueños que tenía cuando era niño. En ese momento nunca habría imaginado llegar donde llegué".

Luego, al ser consultado sobre la cuarentena que están viviendo en Italia por el coronavirus, expresó que "para quienes viven en la ciudad en un piso es complicado, pero hay que tener respeto para los demás y seguir las indicaciones que nos dan. Esta experiencia nos unirá aún más".

Agregó que "yo no estoy mal en casa, tras los primeros dos o tres días en los que tuve que adaptarme, ahora me siento bien. Me divierto cocinando. Cuando es necesario sé hacerlo. Mi receta es pasta con salsa de tomate y atún. La vengo perfeccionando desde hace 25 años”.

Recordemos que el portero Buffon es suplente del polaco Wojciech Szczesny en la Juve, pero ante del parón disputó 11 encuentros, la mayoría en la Copa Italia, y fue bastante halagado por sus buenas actuaciones.