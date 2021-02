Gianinna Maradona estalla tras nueva polémica por herencia del Diego: "Si me matan buscando un anillo que no tengo son todos cómplices”

La muerte de Diego Armando Maradona está lejos de conseguir paz y las polémicas, disputas acciones legales se siguen sucediendo una tras otra. El último escándalo tiene que ver con la herencia del 10, específicamente con un anillo que dejó muy enojada a su hija, Gianinna Maradona.

El anillo en cuestión, con un diamante azul, está valorado en cerca de 300 mil dólares y se lo regalaron al Diego cuando acudió a Bielorrusia cuando asumió la presidencia del club Dinamo Brest del país ubicado en Europa Oriental.

Según informan al otro lado de la cordillera, Luis Ventura contó en el programa Fantino a la Tarde de América que el anillo se encontraba en la caja fuerte que Maradona tenía bajo la cama, sin embargo, la polémica llegó en voz de Mario Braudy, abogado de Dieguito Fernando, uno de los hijos del 10.

“Tengo el chat de Monona –la cocinera deMaradona - diciéndome a quien se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo –asistente del 10- poniéndoselo en el auto a una de las hijas”, sostuvo Braudy agregando “sí, a Gianinna. Igual estamos en conocimiento, porque Gianinna ofreció abrir la caja fuerte la semana pasada, pero como no era un tema importante, decidimos que no se haga ahora. Lo importante ahora es la causa penal”.

La respuesta de Gianinna no se hizo esperar en redes sociales: “si me matan buscando un anillo que no tengo son todos cómplices”, sostuvo en Twitter la hija de Maradona.

Sentenció que “América TV y todos los que le dan entidad a un periodista que solo habla porque le pagan pero no puede demostrar nada de lo que dice es el resultado de la mierda que consume nuestro país”.