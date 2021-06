Gerard Piqué se confiesa con Ibai Llanos: “Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol"

El Barcelona tuvo una temporada amarga bajo la conducción de Ronald Koeman donde no pudo ganar la Liga y fue eliminado en octavos de final de la Champions League.

Pese a que no atraviesan un buen momento en lo deportivo y en lo económico, para Gerard Piqué, el Barcelona sigue siendo su equipo del alma y según sus palabras, no piensa en jugar en ningún otro equipo.

El defensor ha sido invitado por Ibai Llanos a una conversación por Twitch donde se atrevió a decir que “si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol”.

Ibai Llanos junto a Gerard Piqué (Twitch)

Para el defensor "el día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras”.

Y no duda en afirmar que si el actual entrenador del Barcelona le da el sobre azul, su opción es el retiro.

“Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça”.

Para el final, Piqué afirma que “la crítica es parte del fútbol. cuando saltas a un campo, ya sabes a lo que te expones. El fútbol es lo más sentimental que hay y está a la altura de la política. Hay que aceptar las críticas”.