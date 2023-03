El defensor analizó el delicado caso de abuso sexual que involucra a su ex compañero del Barcelona. “Quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo”, afirmó.

Gerard Piqué y el caso Dani Alves: “Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar”

Gerard Piqué enfrentó los micrófonos en charla con RAC1, donde no eludió las consultas en torno al delicado caso que abuso sexual por el que está siendo procesado Dani Alves, compañero suyo de mil batallas en el Barcelona.

El ex defensor afirmó que “es un caso complicado, lo conozco y lo aprecio. Todo el caso, para sus compañeros, es muy jodido. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar”.

“Fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Y ayudar a la víctima en el proceso. Es muy complicado. Cuando sale la noticia... Yo como excompañero, la sensación de que no le conoces... te quedas en estado de shock porque dices 'si lo hemos compartido todo'. Lo ves y no lo pensarías nunca”, agregó.

Para cerrar, el catalán sostuvo que “si ha pasado, hay que ser duro con él y con todo. Yo sería incluso más duro de lo que es ya la justicia. Estoy en contra de la gente del movimiento del sí es sí y no es no. Nos tenemos que respetar hombres y mujeres, ojalá un mundo que no pasara esto. Sería inflexible y duro si pasa esto que parece que ha pasado”.

Dani Alves continúa en prisión preventa en España luego que la justicia descartara el recurso presentado por la defensa del jugador de darle libertad provisional. El brasileño seguirá detenido en la cárcel Brians 2 a la espera de un dictamen final tras la investigación.