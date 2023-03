Piqué pide la vuelta de Messi al Barcelona: "Ya nadie puede dudar que es el mejor de la historia"

El ex defensor y hoy promotor de la Kings Leage, Gerard Piqué, no ocultó sus deseos de que Lionel Messi regrese a Barcelona luego de su frustrante paso por el PSG. "Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes", aseguró el ex de Shakira.