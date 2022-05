El defensor del Barcelona se sometió a un cuestionario en un programa por Youtube que conduce el ex jugador Gary Neville, donde una de las preguntas más picantes tuvo que ver con el matrimonio.

Gerard Piqué revela en entrevista a Gary Neville por qué no se ha casado con Shakira: "Me gusta cómo estamos ahora"

Una de las parejas más mediáticas es la que tiene el jugador del Barcelona Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, los que siempre dan que hablar por algún tema desde que se juntaron en 2010 y donde ya tienen dos hijos.

Por lo mismo, el ex jugador inglés Gary Neville aprovechó el momento en el programa que conduce, The Overlap de YouTube, para hacerle preguntas picantes al defensor español, donde una de ellas apuntó a que la pareja todavía no se ha casado.

“Estuve leyendo información sobre ti este fin de semana y pensé en que no estás casado. Hay un dato que dice que es como el fruto prohibido. Que ella quiere mantenerte alerta”, le dijo sin dar tanta vuelta el británico.

La respuesta vino de inmediato de parte de Piqué, quien frente al comentario le respondió que no están casados: “Es su mentalidad”.

“Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos hijos, funcionamos bien como pareja. No necesitamos estar casados”, precisó.