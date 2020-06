Gary Medel desata toda su furia, echa al agua a hincha que lo molesta en Instagram y le dice un rosario de garabatos

Gary Medel es mecha corta, se enoja rápido, y un hincha lo sacó de sus casillas, luego de molestarlo por mensaje directo de Instagram.

Pasa que un personaje le escribió al Pitbull a su cuenta de la red social para pedirle prestado 3 millones, los cuales se comprometía a pagar con cuotas de 200 mil pesos mensuales.

Medel no le respondió nada, y eso desató la furia de la persona en cuestión, que le reclamó al jugador de Bologna no estar con el pueblo.

La furia de Gary Medel en Instagram

El ex Inter de Milán no aguantó y publicó un pantallazo de la conversación en la red social, pero eso no fue todo, porque lo acompañó con un rosario de garabatos, al puro estilo del capitán de la Roja.

Al Pitbull no le vienen con cuentos.