Gareth Bale se aburre y dispara contra el Real Madrid: "Ellos lo controlan todo y están poniendo las cosas muy difíciles”

Gareth Bale lleva largo tiempo pasándolo mal en el Real Madrid, y en vez de intentar calmar las aguas, el galés lanzó fuertes acusaciones contra la escuadra de Zinedine Zidane.

La relación de Bale con el Madrid viene sentenciada hace meses, ya que sumado a sus roces con las hinchas merengues, el artillero además arruinó su chances con el técnico, Zinedine Zidane, quien no está dispuesto a darle más oportunidades en cancha.

En ese contexto, el extremo no escondió su deseo de dejar el club merengue en busca de nuevos rumbos y mejores oportunidades, revelando que el Madrid le está complicando fuertemente las cosas.

En conversación con Sky Sports, el jugador ratificó sus ganas de seguir creciendo en el balompié, algo que por el momento sería imposible por culpa de los blancos:

Pero además Gareth Bale relató que en 2019 intentó abandonar el equipo, pero que en represalia por no haber partido cuando el club lo deseó, el Madrid habría frenado las tratativas:

“Intenté irme el año pasado y el club lo paró todo hasta el último segundo. Perdí un proyecto que me ilusionaba y no se materializó. Y ha habido otras incidencias desde que no me quise ir. El club no lo ha permitido, así que supongo que la pregunta sobre mi futuro es para el club”, lanzó Bale.