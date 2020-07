Franco Di Santo es nuevo refuerzo de San Lorenzo y Nico Blandi le manda un recado: "Me pidió que le cuide la 9"

Franco Di Santo es uno de los pocos argentinos que salieron de su país pero no alcanzaron a debutar de manera oficial por algún club o en alguna división.

El delantero se formó en Audax Italiano donde fue parte de uno de los conjuntos itálicos más emblemáticos de toda la historia con Carlos Villanueva, Humberto Suazo, Fabián Orellana, etc.

Su buenas actuaciones hicieron que su carrera en Europa fuera duradera y tuvo pasos por el Chelsea, Wigan, Blackburn Rovers, Werder Bremen y Schalke 04. En Sudamérica jugó por Atlético Mineiro.

Hoy fue oficializado por San Lorenzo y es el nuevo refuerzo de los Cuervos. Esta experiencia tendrá al argentino por primera vez debutando en el fútbol de Argentina.

En conversación con el presidente Marcelo Tinelli, el goleador dijo que tuvo una charla con Nico Blandi antes de llegar.

"Tengo muchas ganas de que las cosas me salgan bien y que la gente de San Lorenzo me conozca más. El otro día tuve el placer de hablar con (Fabricio) Coloccini, que me decía que venga. También compartí en la Selección con (Gino) Peruzzi y Nico Blandi, que me habló maravillas del club y me pidió que le cuide la 9, ja", sentenció entre risas.

�� #DiSantoDeBoedo ��❤️



�� El presidente Marcelo Tinelli presenta al flamante refuerzo de #SanLorenzo en una charla vía Zoom.



�� "Llego a un club grande; estoy feliz, emocionado y con ganas de que gritemos muchos goles juntos", se ilusiona Franco.



¡Bienvenido a CASLA! �� pic.twitter.com/orz8GMOb5T — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 10, 2020