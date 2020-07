Franck Ribery sufre robo en su casa y pone en duda su continuidad en Fiorentina: "Tomaré la decisión que corresponda"

Pintaba para ser un domingo espectacular para Franck Ribery luego del triunfazo de la Fiorentina (dos goles del chileno Erick Pulgar) ante el Parma Calcio, pero al volver a Florencia, encontró su cada desvalijada.

Fue el propio delantero y ex compañero de Arturo Vidal en el Bayern Munich el que entregó detalles a través de su cuenta de Twitter.

"Después de la victoria contra Parma, regresé a mi hogar en Italia, el país en el que decidí continuar mi carrera después de tantos años en Mónaco Esto es lo que encontré", relató subiendo un video de su casa luego del robo.

Franck Ribery ante el Parma Calcio (Getty Images)

Agregando que "mi esposa perdió algunos bolsos, algunas joyas, pero gracias a Dios nada esencial. Lo que me sacude es la impresión de estar desnudo, de bajarme los pantalones, y esto, no lo acepto".

El problema para la Fiorentina es que Ribery pone en duda su continuidad a raíz del robo y eso tiene preocupados a los directivos violas.

"Mi esposa e hijos están a salvo en Mónaco, pero, ¿cómo puedo estar tranquilo hoy? ¿Cómo podemos sentirnos bien aquí? No corro detrás de los millones, gracias a Dios no me pierdo nada, por otro lado siempre corro detrás de una pelota, porque es mi pasión. Pero, pasión o no, mi familia se adelanta a todo y tomaremos las decisiones que serán necesarias para nuestro bienestar", cerró.