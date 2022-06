La temporada de Real Madrid fue prácticamente perfecta pues no solo levantaron su Champions League número 14 de su historia, también sumaron el título de La Liga además de la Supercopa de España además de varias jornadas históricas en el torneo continental ante grandes equipos como PSG, Chelsea y Manchester City.

La única mancha que se le puede encontrar a los últimos meses de los merengues es el no poder fichar a Kylian Mbappé, un movimiento que parecía prácticamente hecho pero que finalmente no se dio pues el talentoso francés terminó renovando su contrato con el PSG hasta 2025.

Es por eso que el presidente del club blanco, Florentino Pérez, dio una extensa entrevista a El Chiringuito. "Su sueño era jugar en el Real Madrid, quisimos hacerlo el pasado agosto y no le dejaron salir, el siguió diciendo que quería jugar en el Madrid y como 15 días antes cambió la situación. Por un lado por una presión política y por otro lado económica", afirmó.

"A nosotros nos transmitían que cambió. Si es que además no hay que darle más vueltas. Él no quiso hacer un acto de patrocinio conjunto, a mí me chocó, el fútbol es un deporte colectivo, no hay nadie que pueda ser distinto. Y una serie de cosas, que le había ofrecido ser el líder de la gestión del club... Y dijimos 'Este no es el Mbappé que yo quería traer, es otro, que ha debido cambiar de sueño'", puntualizó.

En cuanto al futuro del Real Madrid, dijo que cerró las altas con las llegadas de Antonio Rüdiger y Aurélien Tchouaméni. "De momento hemos parado, porque no nos caben más. Ahora queda todo el trabajo, que es julio y agosto, a ver qué jugadores salen. Si Benzema se constipa habrá un sustituto pero para ese día que se constipe, no para dejarle en el banquillo".