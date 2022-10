Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar volverá a tener acción en el Brasileirao cuando esta semana reciba la visita del Corinthians en el estadio Maracana de Río de Janeiro por la jornada 34 del certamen brasileño.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Corinthians por la fecha 35 del Brasileirao?

Flamengo y Corinthians juegan este miércoles 2 de noviembre a las 21:30 horas de Chile.

¿Dónde ver vía streaming o TV en vivo la Serie A de Brasil?

Para ver en vivo el encuentro del Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar en territorio nacional, podrás hacerlo por streaming en la app STAR+.

¿Cómo llega Flamengo y Corinthians a la fecha 35 del Brasileirao?

El Fla llega a este partido con la motivación a tope tras haber conseguido su tercera Copa Libertadores de su historia,el conjunto de los chilenos consagró una temporada casi perfecta logrando la Copa de Brasil y el torneo Conmebol, no obstante, su gran deuda fue el Brasileirao, donde al inicio de la jornada 35 se mantiene 3° con 61 unidades, pero a trece de su más cercano perseguidor.

En cuanto a sus últimos encuentros por la liga brasileña, el “mengao” registra seis duelos consecutivos sin perder, cinco de ellos han sido victorias y cuatro al hilo, siendo su último triunfo por 3-2 ante el Santos, gracias a las anotaciones de Pedro (45+5), Marinho (78’) y De Arrascaeta (87’).

Corinthians por su parte, no se queda atrás y si bien sus últimos dos resultados no han sido positivos -derrota ante Fluminense y empate frente a Goiás- se mantienen en la lucha por clasificar a Copa Libertadores, ubicándose 5° del Brasileirao con 58 puntos, no obstante, el título del cuadro de Río, le abre una puerta al timao, debido a que Vidal y compañía ya tienen su cupo asegurado por ser el campeón vigente.

Tabla de posiciones del Brasileirao: