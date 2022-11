Arturo Vidal se vuelve loco ante el archirrival de su carrera: "¡Real Madrid! ¡Te vamos a romper el c...!"

Lo que provoca Real Madrid en Arturo Vidal no lo ha provocado nadie. El campeón de la Champions League es el segundo equipo que más enfrentó el mediocampista chileno en su carrera, y el balance de cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas es un desafío permanente para el mediocampista chileno de Flamengo.

Por eso no dudó en referirse a su némesis después de la obtención de la Copa Libertadores, en la celebración del conjunto carioca, que le permitirá volver a enfrentarse al conjunto merengue en una eventual final del Mundial de Clubes. La cita no tiene fecha ni escenario, pero Vidal no quiso perder la oportunidad.

En medio de la algarabía del plantel del Mengao y su familia en un centro de eventos ubicado a las afueras de Río de Janeiro, el King se subió a un escenario repleto de jugadores, le pidió el micrófono a Gabigol, el gran anfitrión de la noche, y ante la atención de todos los parroquianos, lanzó una daga que rápidamente llegó a la capital española.

"¡Madrid, te vamos a romper el culo!", sentenció el Rey Arturo de cara a un choque todavía indefinido, pero que seguramente llenará sus sueños en los próximos meses. El mediocampista nacional sólo pudo derrotar al Madrid en una oportunidad por torneos internacionales, cuando vistió la camiseta de Juventus, y ya necesita una revancha.

La rivalidad histórica entre Real Madrid y Arturo Vidal



Real Madrid es uno de los equipos que Arturo Vidal deseaba integrar desde sus inicios en el fútbol. La herencia que había dejado el paso de Iván Zamorano por Chamartín a mediados de los 90 es una imagen grabada en la mente del King. Sin embargo, la valoración que tenía por el conjunto merengue sufrió un inesperado vuelco con los años.

Todo iba bien hasta 2015. De hecho, Vidal fue una de las figuras de la Juventus que eliminó al Madrid de la Champions League esa temporada, al punto que atrajo las miradas en el Santiago Bernabeu. Reportes de esa fecha aseguran que hubo un interés en el chileno, pero que el choque que protagonizó durante la Copa América echó por tierra la opción.

De ahí en más, el King le hizo la cruz al elenco español, y particularmente a partir de 2017, cuando recibió tarjeta roja en cuartos de final en Chamartín y el Real Madrid dio vuelta el resultado en el alargue para eliminar al Bayern Múnich en medio de una enorme polémica: mal expulsado y dos goles de Cristiano Ronaldo en offside.

La animadversión creció cuando Vidal estuvo en Barcelona, con permanentes apariciones en redes sociales para cuestionar algún cobro arbitral que favorecía a los merengues, y aunque después sumó cuatro derrotas consecutivas en Inter, el fuego se mantiene vivo. Habrá que esperar el último capítulo, en el Mundial de Clubes.