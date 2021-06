Finlandia vs Bélgica | Horario, quién transmite y dónde ver en vivo la Eurocopa

Finlandia y Bélgica cerrarán la fase de Grupo en la zona B de la Eurocopa sin las mismas necesidades, ya que los Búhos Reales están con la necesidad imperiosa de obtener un buen resultado ante los Diablos Rojos.

Los finlandeses tuvieron un accidentado debut ante Dinamarca, partido que quedó marcado por el colapso cardíaco de Christian Eriksen y la suspensión del mismo. Posteriormente, el encuentro pudo ser reanudado y Finlandia consiguió un sorpresivo triunfo. Sin embargo, este positivo resultado no pudo ser ratificado ante Rusia, donde cayeron por 1-0.

Es por esto que están obligados sumar al menos un punto ante Bélgica, lo cual les permitiría postular a uno de los cupos como mejor tercero. Una goleada en contra los podría dejar muy cerca del temprano retorno a casa, salvo que la calculadora dijera otra cosa.

Los Diablos Rojos en tanto tienen una canasta limpia de momento, con seis puntos de seis disponibles. Con el pasaporte a octavos de final sellado, Roberto Martínez aprovecharía el partido para darle rodaje a otros jugadores que no han visto muchos minutos.

Es el caso de Eden Hazard, quien no llegó en plenitud física al torneo, por lo que en los dos primeros encuentros no fue títular. Ante Finlandia, podría empezar en el once para ser probado de cara a la fase final de la Eurocopa. El partido se disputará en el Estadio Krestovski, de San Petersburgo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Finlandia vs Bélgica?



Finlandia vs Bélgica juegan este lunes 21 de junio a las 15:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Finlandia vs Bélgica?



El partido será transmitido por DirecTV Sports, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Finlandia vs Bélgica?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y DirecTV GO.