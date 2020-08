Feroz mea culpa de Héctor Mancilla remece México: recuerda su calvario por rebelarse a Tuca Ferretti en Tigres

Héctor Mancilla se hizo un nombre en México a punta de goles tras salir de Colo Colo. No obstante, no todo fue miel sobre hojuelas para el purranquino y reveló una verdadera “pesadilla” que le tocó vivir por “culpa” del Tuca Ferretti.

El purranquino llegó a Tiburones Rojos de Veracruz y la rompió. De ahí fue bicampeón con Toluca y fichó en Tigres UANL, donde fue campeón del Apertura 2011, pero saldría a los seis meses.

¿Qué pasó? El chileno lo relató. “A lo mejor si hubiéramos sido campeones (Clausura 2012), capaz que hubiese seguido en Tigres. Sale la oferta del Atlas, me vende Tigres, yo llego a un acuerdo, en el fondo yo no me quería ir al Atlas, pero como todo estaba arreglado no me quise regresar a Chile. Salí por lo que había pasado con Tuca. Me dolió mucho, la tristeza me llegó”, resaltó el nacional en diálogo con Mediotiempo.

¿Pero qué pasó? “Me sentí más importante yo que el grupo, Tuca me saca, en ningún momento hubo discusión ni faltas de respeto, sólo me sentí más importante que el grupo. Yo me molesto por salir del once titular, llegó Edno Cunha y empezó a ser titular él”, profundizó.

“Entendía que era injusto porque yo venía de ser campeón, goleador del equipo, no lo venía haciendo mal; yo fui el que cometí el error, porque a lo mejor hubiera hecho goles y me hubiera ganado el puesto titular, el ego te encierra”, sentenció.

Asimismo, Mancilla destacó que “uno se da cuenta que comete el error de que está el ego, el que te va bien y te sientes figurita, muchas cosas que hoy las entiendo”.

Héctor Mancilla estuvo un semestre en Tigres en sus años dorados y se tuvo que ir pese a ser campeón por

Finalmente, el ex Huachipato dijo que “el ego a veces nos juega en contra, un jugador sentirse más importante que el plantel en sí no corresponde, Tuca hizo lo correcto, después hablé con él y reconocí ese error de haberme sentido más importante que el grupo”.

Una vida de goles

Tras el paso por Atlas, Héctor Mancilla llegó a Monarcas Morelia para luego salir de México a Cúcuta Deportivo, en Colombia.

De ahí en más, comenzaría un largo deambular que lo trajo de regreso a Chile por un breve período en 2015 en Huachipato, pero retornó a México para jugar por Dorados de Sinaloa, Tigres y Lobos BUAP.

Finalmente, se enroló en Malleco Unido, donde debutó profesionalmente, para retirarse en 2018 a casi 20 años de su estreno.

Mancilla obtuvo el Apertura 2006 con Colo Colo y en México fue doble campeón con Toluca, obtuvo una corona más con Tigres y una Copa México con Monarcas Morelia. Además, fue elegido con el mejor delantero de México de la temporada 2008-2009 siendo doble “campeón de goleo” por esa misma época.