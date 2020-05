Fernando Martel y una inédita historia de un robo frustrado por hinchas de Alianza Lima: "Tenía un reloj que me había comprado hace poco y la cadena"

Fernando Martel tuvo un recordado paso por Alianza Lima, donde se ganó el corazón de los hinchas peruanos, pese a las diferencias que existen siempre con los chilenos.

El volante habló muy bien de su paso por el elenco incaico, y además, recordó una sabrosa historia acerca de un robo frustrado del cual fue víctima en Lima.

"Estaba en Miraflores. Yo iba a pie, de la casa de Rodrigo Pérez (defensa chileno y también jugador de Alianza) a mi casa. Tenía un reloj que me había comprado hace poco, la cadena.. y me iban a asaltar", señaló en primera instancia al canal peruano Movistar.

Pero luego vinieron hinchas en ayuda del Facha: "aparecieron dos de ahí de La Victoria, no me preguntes de dónde, y ellos lograron conseguir que no me asaltaran. Entonces, me sentía como en mi casa. Saber que siempre estaba alguien del Comando Sur atrás, la verdad, que estoy agradecido con ellos eternamente".

Ahora hay otro chileno en Alianza Lima, porque Mario Salas llegó como entrenador y espera dejar su huella en el popular elenco peruano.