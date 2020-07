Felipe Mora entra para la tanda de penales, anota y clasifica al Portland Timbers a cuartos de la MLS is Back

La noche de ayer se disputaron los últimos dos encuentros de los octavos de final de la MLS is Back, torneo que se está disputando en una burbuja en las dependencias de Disney en Orlando.

El último partido lo protagonizó Portland Timbers y Cincinnati. En Portland se encuentra el único chileno, de los cinco, en competencia: el ex Universidad de Chile y Audax Italiano, Felipe Mora.

El delantero no jugó en todo el partido, sin embargo entro en el minuto 90 para patear la definición a penales, la cual terminó ganando el Portland Timbers y sellando su paso a cuartos de final.

Celebración del Portland Timbers

Felipe Mora fue el segundo en marcar tras un correcto penal cruzado. Con esto el conjunto del ex Universidad de Chile enfrentará en cuartos al New York City.

Las otras tres llaves están conformadas con los siguientes partidos: Philadelphia Union vs Sporting Kansas City, Orlando City vs Los Angeles FC y San Jose Earthquakes vs Minnesota United.