Walter Montillo y su retiro a fin de año: "La decisión la tomarán mi señora y mi hijo"

En enero de 2020 Walter Montillo volvió a Universidad de Chile y rápidamente demostró que su nivel es parecido al que mostró hace 12 años cuando llegó muy joven a la U.

Luego de la detención del fútbol, el volante ha manifestado la posibilidad de que este sea su último año como profesional, dejando abierta la posibilidad de retirarse en diciembre con la camiseta azul.

"Es una decisión que no pasa más por mí, me siento bien, físicamente me siento realmente bien y espero brindar a la U lo que necesita en el tramo final del año, pero la decisión la tomarán mi señora y mi hijo, que está grande y tiene cosas en Argentina, sus proyectos", le confesó Montillo a Radio Cooperativa.