Fabián Orellana desata la locura en Europa: lo quieren Sevilla, Real Betis, Villarreal, de Italia y Alemania

Fabián Orellana ha tenido una buena campaña en el fútbol español, el que se encuentra detenido por el coronavirus, y puede dar otro salto en su carrera, gracias a sus excelentes presentaciones con Eibar.

El puntero chileno termina su contrato el 30 de junio con el elenco vasco, y según dio a conocer la versión digital de Marca, el Histórico tiene grandes chances de cambiar de camiseta para la siguiente temporada.

"Pretendientes no le faltan a Orellana. Su extraordinaria temporada no está pasando desapercibida para muchos equipos. Es el máximo goleador armero, el jugador que más asistencias ha dado y el que más remates ha realizado. La única nota positiva de uno de los ataques menos productivos del campeonato", escriben en España sobre el seleccionado nacional.

Para ser específicos, Sevilla, Real Betis y Villarreal tienen en la mira al ex Audax Italiano, pero también lo quieren desde la Serie A italiana y la Bundesliga.

"Sevilla, Betis y Villarreal están tras los pasos del extremo del Eibar. No son las únicas ofertas que tiene Orellana encima de la mesa. El fútbol italiano y la Bundesliga también han llamado a su puerta. No obstante, la prioridad de Fabián es continuar en LaLiga siempre que los clubes que están interesados en su fichaje cumplan con sus pretensiones. El hecho de que no tengan que pagar traspaso alguno favorece al 14", dicen de Orellana.

En medio de la suspensión por el coronavirus, se suman y suman interesados en contratar a Orellana.