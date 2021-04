FC Barcelona vs Athletic Club: Ver EN VIVO ONLINE y por TV la final de la Copa del Rey 2021

Este sábado se jugará la gran final de la Copa del Rey de la temporada 202-21. Los elencos que llegaron a este decisivo duelo son el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, duelo que se ha repetido en tres oportunidades este 2021.

El enfrentamiento copero se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla. En los tres duelos directos durante esta temporada, el cuadro catalán se ha logrado imponer a los vascos en dos oportunidades, mientras que, el Bilbao solo una vez, no obstante, el triunfo del Athletic Club fue justamente en la final de la Supercopa de España por un marcador de 3-2, coronándose como Supercampeón de la temporada.

Barcelona de Lionel Messi llega a este encuentro comprometido en La Liga tras caer la última jornada ante el Real Madrid en el Clásico por un marcador de 2-1, quedando así en el 3° lugar de la tabla de posiciones con 65 puntos, por detrás del líder, Atlético de Madrid (67) y del Real Madrid (66).

El Athletic Club por su parte llega a este encuentro en la zona media de la tabla de posiciones (11° con 37 unidades), su campaña últimamente no ha logrado ser buena y actualmente lleva cuatro empates consecutivos por torneo local, además no gana desde el pasado 7 de marzo, cuando derrotó por 2-1 al Granada, no obstante, los leones son de temer, ya que, saben lo que es ganarle al Barcelona una final durante esta temporada.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Barcelona vs Athletic Club la final de Copa del Rey?

Barcelona vs Athletic Club juegan este sábado 17 de abril a las 15:30 hrs de Chile

Barcelona y Athletic Club se han enfrentado en tres oportunidades este 2021, con dos triunfos del Barça y uno del Bilbao. (Foto: Getty Images)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV al Barcelona vs Athletic Club?

El partido Barcelona vs Athletic Club será transmitido en TV por DirecTV Sports, en los siguientes canales:

DirecTV Sports:

DirecTV: 610 (SD) - 1610 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo al Barcelona vs Athletic Club?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en DirecTV GO.