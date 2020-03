Ezequiel Garay es el primer futbolista con coronavirus en la Liga de España

El coronavirus golpea al mundo, y ahora es Europa el continente con más problemas, donde se han ido multiplicando los casos.

Son varios los futbolistas que tienen la enfermedad y ahora llegó a la Liga de España, porque el defensor argentino de Valencia Ezequiel Garay, dio positivo por Covid_19.

"Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", escribió el ex Real Madrid en su cuenta de Instagram.

Garay ha tenido muchos problemas en el año, porque el coronavirus se suma a una grave lesión de rodilla que no le ha permitido jugar en el último tiempo.