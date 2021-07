A Luis Enrique le sobra fe en su portero: "Ha sido la tanda más tranquila de mi vida"

La selección de España fue la primera en poner su nombre en las semifinales de la Eurocopa al superar a una complicadísima Suiza en la tanda de penales tras un empate 1-1. Los de Luis Enrique poco a poco han ido escalando en la competición y el entrenador parece respirar bastante aliviado.

Como en todas sus conferencias de prensa, el técnico suele tener alguna perla para decir y la que sostuvo tras la clasificación no fue la excepción al demostrar toda la confianza en su equipo, especialmente en su portero Unai Simón, quien detuvo dos lanzamientos. "Ha sido la tanda de penaltis más tranquila de mi vida", indicó.

El nacido en Gijón habló de la preparación para definir desde los 12 pasos el enfrentamiento. "Tenía que ser lo que fuera y ya no había marcha atrás. Hemos hecho los últimos cambios pensando en los penaltis. Tirar un penalti en una fase final si no lo tienes claro, pues mejor no. Ha sido una gran alegría y el vestuario se lo merece".

Habló, además, de la falta de gol que tienen sus delanteros que le negaron poner sentencia al partido antes de los penales. "Menos mal que hoy ha fallado Gerard Moreno y no Morata, porque si es Álvaro le empalan. Pero bueno, fallan todos y aciertan todos. No quiero contestar mal, pero es bastante evidente la situación que han vivido uno y otro, pero ambos son mis jugadores y los quiero igual", puntualizó.

Para Luis Enrique las semis son objetivo cumplido para España. "Dije desde el primer día que España estaba entre las ocho mejores, y ya estamos entre las cuatro. Ahora hay que ver hasta dónde llegamos. Repasando los partidos que hemos jugado, salvo el segundo que estuvimos un poco peor, hemos estado a un gran nivel durante todo el torneo. Por eso estamos en semifinales", afirmó.