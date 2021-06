Donny van de Beek se queda fuera de la Eurocopa por lesión y alarga su mal momento tras salir del Ajax

Países Bajos es una de las selecciones más golpeadas por las lesiones de cara a la Eurocopa 2020 y sumaron una baja de peso al anunciarse que Donny van de Beek tampoco estará en la competición para unirse a las duras ausencias del estelar Virgil van Dijk además de su portero Jasper Cillessen.

La federación del país confirmó la situación del jugador. "Tiene que dejar pasar el campeonato de Europa. El centrocampista del Manchester United sufre una lesión. Como resultado, el 19 veces internacional, que jugó por última vez minutos con la Oranje en marzo durante contra Gibraltar, no estará disponible a tiempo para la Eurocopa. El seleccionador nacional Frank de Boer no pedirá un reemplazo", indicó el comunicado.

Fue una temporada bastante complicada para el ex del Ajax desde su llegada a Old Trafford con grandes expectativas. Sin embargo, no pudo tener mayor regularidad pues pudo disputar apenas 19 compromisos de los cuales tan solo cuatro fueron como titular en la Premier League para sumar 512 minutos.

El neerlandés no pudo hacerse un espacio en los planes de Ole Gunnar Solskjaer y no pudo destacar en su primera temporada fuera de su país a pesar de llegar como una de las grandes figuras del Ajax en las recientes campañas junto a otros jugadores de la talla de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt.

Países Bajos está en el grupo C de la Eurocopa donde se enfrentará a Austria, Macedonia y Ucrania. Desde la salida de Ronald Koeman a Barcelona, la Oranje ha tenido dificultades tanto en juego como en resultados que han puesto las críticas encima de su actual técnico, Frank de Boer.