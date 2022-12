El mediocampista también disparó contra el árbitro del encuentro y aseguró que todo se da gracias a los dichos de Messi. Como si fuera poco, dijo que en Sudamérica no dirigen al nivel de Europa.

"Estos no arbitran Champions": Bruno Fernandes se suma a la polémica contra Argentina

La derrota y eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022 sigue dejando varias polémicas. A la caída por la cuenta mínima frente a Marruecos se sumaron los dardos de los jugadores contra el árbitro Facundo Tello, a los que Pepe y Bruno Fernandes cuestionaron con todo.

La situación tuvo como foco el reclamo de Lionel Messi, quien se quejó del arbitraje de Miguel Mateu Lahoz. "No podés hablar del árbitro, no podes ser sincero porque después te sancionan. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos quién era. La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia", lanzó el viernes la Pulga.

Ante esto, en Portugal reaccionaron furiosos por la decisión de la entidad de poner un juez argentino tras el reclamo del 10. "Era inaceptable tener a un árbitro argentino dirigiendo el partido. Después de lo que dijo ayer Messi llega un argentino y pita… Argentina será campeona", disparó Pepe.

Pero el reclamo no se quedó ahí. Bruno Fernandes, pieza fundamental de los Lusos, también se sumó a la queja de su compañero y, si bien evitó referirse a una ayuda a los trasandinos, dejó claro que no le gustó para nada. "No sé si le van a dar la copa a Argentina", señaló.

"Me da igual, voy a decir lo que pienso y que se jodan", agregó. "Es muy raro tener un árbitro que todavía tiene a su Selección en competición y no tener un árbitro portugués", complementó.

Bruno Fernandes dice que árbitros sudamericanos no están a la altura en un Mundial

Dentro de su reclamo, Bruno Fernandes dejó una reflexión que de seguro dará que hablar para lo que viene en los próximos torneos. El volante aseguró que al ser de Sudamérica, ningún juez puede participar en instancias finales de un Mundial.

"Los nuestros pitan la Champions, por lo que tienen calidad y nivel para estar aquí. Estos no arbitran Champions, no están acostumbrados a este tipo de partidos, no tienen ritmo para esto. Es mínimamente extraño", dijo.

Esto lo ejemplificó con el supuesto penal no cobrado a favor de Portugal. "Estaba solo y nunca en la vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero y puedo disparar a portería".

"Íbamos a pasar a semifinales, pero no lo logramos. Creo que lo hicimos muy bien durante todo el torneo, pero Marruecos lo hizo muy bien y también tenemos que darles crédito a ellos, independientemente de lo que dije ahora", cerró.

