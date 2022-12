Las celebraciones de Dibu Martínez tras conquistar la Copa del Mundo el 18 de diciembre pasado no han gustado para nada en Francia, donde lo han criticado duramente.

El arquero de la selección argentina festejó con un muñeco que llevaba la cara de Kylian Mbappé, cuando el bus de su selección recorrió las calles de Buenos Aires.

Esto provocó que Adil Rami, campeón del mundo en 2018, saliera en defensa del atacante del PSG con una durísima frase contra el Dibu: "La mayor mierda en el fútbol, el más odiado".

El extremo argentino, Ángel Di María, se metió al baile y le contestó a Rami: "El Dibu es el mejor portero del mundo, a llorar a otro lado".

Pero el defensa del Troyes no se quedó ahí y publicó una historia con fotos de Di María llorando y el mensaje: "¿Me enseñas a llorar Ángel?".

Ahora es la esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, quien quiso responderle al francés: "Ángel te puede enseñar a llorar, a tratar como un caballero a una mujer y a hacer goles en finales".

Jorgelina hace alusión a las acusaciones de la modelo Pamela Anderson, ex pareja de Rami, quien lo acusó de "torturarla emocionalmente". "Es un mosntruo, me hizo mucho daño y me amenazó en numerosas oportunidades", decía Pamela.