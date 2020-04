Erling Haaland y los rumores que lo vinculan con Real Madrid: "Siempre es agradable cuando los clubes están interesados"

La gran aparición del fútbol europeo en la temporada que aún no termina es el delantero noruego Erling Haaland, quien llegó a Borussia Dortmund y rindió de inmediato.

El nombre del escandinavo está sonando fuerte en Real Madrid, sobre lo que evitó en hablar en profundidad, sin embargo, mostró toda su alegría por aparecer en el radar de los merengues.

"No hablo de eso. Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien", señaló el zurdo a FourFourTwo.

Haaland, además, llenó de elogios a su colega de AC Milan Zlatan Ibrahimovic, con quien es comparado frecuentemente.

"Me gusta su mentalidad y cómo ve cosas diferentes. Creo que siempre he tenido esa confianza también, soy solo yo. También me gusta cómo se mueve de un club a otro, en otro país, lo cual no es fácil, pero siempre entra y solo marca goles, desde el primer segundo", señaló acerca del goleador sueco.