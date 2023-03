Haaland se lesiona y no iniciará el camino a la Eurocopa 2024 con Noruega: "Está deshecho"

En esta fecha FIFA de marzo se jugarán varios partidos amistosos, pero en Europa comenzarán las Eliminatorias para la Eurocopa 2024. Bajo ese contexto, Noruega se prepara para jugar dos importantes partidos, ante España y Georgia, y el entrenador Stale Solbakken perdió a su carta más importante en ataque. Bueno, del equipo: Erling Haaland.

Y es que el enorme goleador del Manchester City no podrá acompañar a la selección de su país ya que tiene una lesión en el pubis, algo que el propio adiestrador de los Vikingos Rojos reveló que lo tiene "deshecho" y "muy frustrado" debido a que no jugará este sábado 25 de marzo y tampoco lo hará el martes 28.

"Estaba deshecho cuando hablé con él"

Solbakken habló en conferencia de prensa en la concentración noruega desde Marbella, y reveló que "Haaland estaba deshecho cuando hablé con él en la habitación la pasada medianoche. Estaba afectado".

Una hora antes de esa conversación, el combinado escandinavo informó que la gran estrella de los Citizens todavía no logra recuperarse de molestias en la zona púbica con las que carga desde el duelo ante Burnley, 6-0 por FA Cup con triplete de él mismo, y por ende será baja contra España y tampoco estará tres días más tarde ante Georgia.

Solbakken también contó que fue él mismo quien le dio la noticia al delantero de 22 años. "Si lo hubierais visto en mi habitación del hotel a las doce de la noche, lo habríais entendido. Está muy frustrado, ha hecho todo lo que ha podido", explicó.

Junto con eso, el técnico noruego también destacó que han tenido "buen diálogo" con el Manchester City y prefirió no hacer especulaciones al respecto de su molestia. "Lo que sé es que ahora no puede jugar", apuntó. Después, resaltó que obviamente no tener uno de los mejores delanteros del mundo es "una decepción". Aunque también confiesa que el equipo sigue "fuerte y motivado".

Para cerrar, Solbakken reconoció que en esa posición tiene nombres para cubrirla, por lo que no llamará a ningún reemplazante. Misma decisión que tomó para paliar la baja de última hora del central Kristoffer Ajer del Brentford.

Este sábado 25 de marzo Noruega y España darán inicio a la primera jornada del grupo A en Málaga, desde las 16:45 horas, y tres días más tarde, el martes 28, los Vikingos Rojos se medirán con Georgia en el Batumi Stadium a partir de las 13:00 horas.