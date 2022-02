Erick Pulgar arribó a Galatasaray en febrero, club donde se encuentra feliz luego de su paso por la Fiorentina. Y en entrevista con el canal de televisión del club, comentó cómo se dio su llegada al coloso del fútbol turco donde ya ha jugado dos partidos entrando desde la banca.

"Estaba en Chile con mi selección cuando mi representante me dijo de la oferta del club y le respondí que por supuesto estaba interesado. Inmediatamente me integré con mi equipo, mis compañeros me recibieron muy bien, hay sudamericanos en el plantel y me hicieron jugador del Galatasaray de inmediato", comentó el formado en Antofagasta.

Por su posición en la cancha, fue comparado por el emblemático jugador brasileño Felipe Melo, que se ganó el corazón de la hinchada entre el 2011 y el 2015, donde dejó una huella gigantesca por su estilo.

El chileno conoce esa mochila, por lo que al ser consultado al respecto señaló que "es un jugador admirable por su carácter en el campo. Yo parezco ser tranquilo, pero en el campo soy otra persona".

Esto lo explica debido a que "los hinchas más adrenalina te dan y más ganas te dan de ir fuerte a cada jugada", algo que se vive con intensidad en el club de Estambul, que tiene una hinchada muy pasional.

Pulgar cerró indicando que "quiero llegar a meterme como titular, que es lo primero, y luego aportar y ayudar al equipo, porque a eso vine: aportar y ayudar con mis cualidades en los partidos".