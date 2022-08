Equipo de La Liga seduce a Claudio Bravo en caso que Real Betis no logre inscribirlo

Pasan los días pero la solución para Claudio Bravo no llega pues con la tercera jornada de La Liga a la vuelta de la esquina, el portero no ha podido ser inscrito ante la competición pues Real Betis aún no cuenta con el margen salarial para incorporarlo luego de haberse renovado su contrato.

El plazo que tiene el equipo dirigido por Manuel Pellegrini es hasta el 1 de agosto en la medianoche por lo que el tiempo va agotándose. Además, el chileno no es el único caso pendiente que tienen los andaluces pues también espera registar a Luiz Henrique, su nuevo fichaje, y algunos capitanes como Joaquín y Andrés Guardado. Además, resta también Willian José y Víctor Camarasa.

Es por eso que el futuro del portero con pasado en Manchester City y Barcelona es una incógnita pues a pesar de ser una pieza clave en los planes del Ingeniero para la temporada, la situación económica de la institución puede terminar pesando de más y se verían abiertos a la posibilidad de negociar.

En media de todas estas circunstancias, hay un equipo que vería con buenos ojos pescar en río revuelto. Se trata del Girona, recién ascendido a La Liga, el que estaría interesado en los servicios del portero según dio a conocer el periodista que sigue la actualidad del club catalán, Iván Quirós.

Bravo sería una buena opción para Girona que ha estado en búsqueda activa de un nuevo portero e, inclusive, habían estado tanteado a Matías Dituro desde Universidad Católica además de Agustín Rossi, actualmente en Boca Juniors.