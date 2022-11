Ecuador dijo adiós al Mundial de Qatar 2022 luego de caer con Senegal en la última fecha de la fase de grupos. La Tri esperaba tener una mejor presentación, pero los errores y la falta de experiencia le terminaron costando caro, pese a contar con figuras de la talla de Enner Valencia.

El delantero de 33 años fue la gran figura del seleccionado ecuatoriano durante su participación en el torneo. Anotando tres goles, se echó al equipo al hombro y mantuvo vivo el sueño, pero no fue suficiente para avanzar a octavos de final.

Una vez se escuchó el pitazo final, los jugadores de Ecuador se quebraron en la cancha y cayeron al piso de la tristeza. Aunque su máxima estrella se aguantó la pena para salir con la frente en alto después de una gran actuación personal.

Pero una vez llegaron a la zona mixta, Enner Valencia no pudo contener las lágrimas. Fue así como en medio de una entrevista, el delantero apenas pudo sacar la voz y terminó arrancando para que las cámaras no lo grabaran.

En conversación con TeleAmazonas, el artillero fue consultado por lo ocurrido frente a Senegal. Ahí, al momento de responder, se tomó una pausa. "Perdón", alcanzó a decir antes de tomarse la cara.

"Lastimosalmente… no hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador", agregó con los ojos llenos de lágrimas. "Hemos pasado un momento muy difícil, no esperábamos esto. Estabamos contentos e ilsuionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo pudimos lograr".

Pero el momento más doloroso de todos llegó al cierre, cuando solo pudo lanzar una frase antes de salir escapando entre lágrimas. "Le pedimos disculpas a todo Ecuador".

Enner Valencia se despide del Mundial de Qatar 2022 después de una tremenda actuación en lo personal y espera lograr una futura clasificación al Mundial de 2026. Eso sí, para ello todavía queda mucho por delante y el camino no será fácil, ya que comenzarán con tres puntos menos luego del fallo del TAS contra Byron Castillo.

Revisa el llanto de Enner Valencia tras la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar 2022