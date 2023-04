En diciembre del año pasado el Real Madrid pagó 35 millones de euros más 25 en variables por el pase del joven atacante brasileño, Endrick, quien actualmente se desempeña en el Palmeiras.

Con apenas 16 años ha recibido todos los focos y ha sido comparado incluso con Pelé, ídolo de Brasil y recientmente fallecido.

El talentoso futbolista reconoció en una entrevista a la revista GQ Brasil que se siente sofocado con la atención de los medios y la presión que significa llevar la etiqueta de promesa a tan corta edad.

"A veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto", comenzó Endrick.

"Hay situaciones que cruzan la línea. 'Ah, es el nuevo Pelé'. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida", lamentó.

Tras una explosiva aparición en las juveniles del Palmeiras, Endrick lleva actualmente 14 partidos sin marcar, lo que le ha significado llevarse algunas críticas del medio.

Sobre esto, comentó: "Necesito seguir trabajando, que es lo que me pide Abel Ferreira. Soy igual de adulto que el resto de mis compañeros de equipo. Nadie debería sentir lástima por mí o darme palmaditas en la cabeza".

"Siempre dije que me gustaría tener a todos los brasileños cerca de mí, pero entiendo cada vez más que eso no es posible y siempre habrá gente para atacarme", añadió.

Finalmente, ante las especulaciones, explicó qué le ocurrió en el partido ante Bragantino, cuando se puso el peto en la cabeza tras quedarse sin anotar nuevamente.

"Cuando me sustituyeron, me puse el peto en la cabeza, pero no estaba llorando. No estaba triste, estaba orando a Dios. Ya lo malinterpretaron, dijeron que estaba temblando porque no estaba anotando", afirmó.