En España se tienen fe: "¿Por qué no podemos ser campeones del mundo?"

Este miércoles la selección de España debuta en la Copa del Mundo de Qatar 2022 enfrentando a Costa Rica en Al Thumama Stadium por el Grupo E.

Aymeric Laporte, defensa del Manchester City y de la selección española, anticipó aquel encuentro y aseguró que su país es candidato a ganar el Mundial.

"Nos venimos encontrando muy bien. Llevamos días aquí entrenando bajo el sol, con mucho calor. Estamos concentrados en lo que nos viene, en el partido del miércoles y en hacerlo lo mejor posible", dijo el central.

Sobre el calor, comentó: "A unos les afecta más y a otros, menos. Es cierto que no estamos acostumbrados a este clima, pero estamos preparados para este partido".

Luego, afirmó: "Nos tenemos que exigir nosotros mismos para hacer lo que sabemos, jugar bien al fútbol, de la mejor manera posible. Venimos entrenando desde hace tiempo y nos conocemos casi todos. No sé hasta dónde hay que exigirnos, queremos hacer lo máximo: seguir con nuestra filosofía y llegar cuanto más lejos mejor".

En cuanto a las críticas a su selección, señaló: "Lo que depende de nosotros es desarrollar nuestro juego y demostrar que, tal vez, se pueden equivocar. Nosotros, a lo nuestro. Seguimos trabajando y mejorando".

"No he leído ni escuchado las críticas que se nos han hecho a nivel solo de defensa, las que he visto son más para el equipo en general. Pero nosotros vamos a intentar hacer lo máximo posible y ser una selección fuerte. Al final, con resultados es mejor contestar siempre a estas preguntas", añadió.

Al ser consultado si España puede ganar la Copa del Mundo, expresó: "¿Y por qué no? Como todas las selecciones, cada una tiene sus puntos fuertes. La mayoría de nosotros competimos al máximo nivel".

"Creo que tenemos jugadores muy bien representados. Con el míster estamos trabajando bien. Lo tenemos todo. Pero en este tipo de torneos hace falta suerte y otros factores. Nosotros haremos todo para ganar", finalizó.